Les dérives des sectes en Corée du Sud

Cette semaine, nous allons parler d'un sujet sérieux, puisqu'il sera question des sectes et de leurs dérives. Ici, les cultes religieux sont souvent associés à des événements dramatiques comme le naufrage du ferry Sewol en 2014. Le propriétaire, qui laissait le Sewol naviguer au mépris des règles de sécurité élémentaires afin d'optimiser les profits, n'était autre que feu Yoo Byung-eun, maître de la puissante secte Guwonpa ou Eglise du salut. L'année dernière, le déclenchement puis la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays a été directement associée à la secte Shincheonji dont les adeptes et le fondateur Lee Man-hee ont tenté de contourner les mesures de distanciation sociale.





ⓒ YONHAP News

Si les sectes existent partout dans le monde, il est surprenant de constater leur forte médiatisation au pays du Matin clair. Au lieu de se montrer plutôt discrète, certaines ont pignon sur rue et leurs influents dirigeants n'hésitent pas à s'opposer publiquement au gouvernement. Récemment, les dangers du fanatisme religieux ont été fort bien décrits dans «Hellbound», la dernière série sud-coréenne à succès de Netflix, où un groupe religieux nommé profite de la panique causée par l'arrivée de créatures démoniaques soi-disant envoyées par Dieu pour étendre son emprise sur la population.





ⓒ www.youtube.com/GraceRoadTV

Parmi les scandales liés aux cultes religieux du pays, l'un des plus effrayants concerne «L'Eglise de la voie de la grâce». Sa dirigeante Shin Ok-ju a d'ailleurs été condamnée à six ans de prison en 2019 pour violence, maltraitance et fraude. Celle que l'on qualifie désormais de «femme diabolique» a convaincu des centaines de fidèles à s'exiler aux îles Fidji en 2014, leur faisant croire qu'une famine apocalyptique allait s'abattre sur la péninsule coréenne. Sur place, ils ont été privés de leur passeport et contraints de travailler dans un camp surveillé.