Un an après l’entrée en vigueur de la « loi Netflix »

Le ministère des Sciences et des TIC a présenté, mardi, une ligne directrice pour rendre efficace le texte révisé de la loi relative aux opérations de télécommunication, dit couramment la « loi Netflix », entré en vigueur le 10 décembre 2020.





Pour rappel, la loi en question a été amendée sur fond de polémique sur le géant américain de vidéos à la demande Netflix. Celui-ci a été accusé, et il l’est toujours, de profiter des réseaux de télécommunications, sans payer aucune contrepartie de sa part importante du trafic Internet en Corée du Sud. Le pays lui reproche également de pratiquer l’évasion fiscale. Afin de réduire son impôt sur les sociétés, Netflix Korea verse deux tiers de son revenu faramineux à sa maison-mère à titre de droit de commission, ce qui permet de baisser le bénéfice d’exploitation.





La nouvelle disposition a pour but d’obliger les grands fournisseurs de contenus numériques à prendre des mesures nécessaires pour assurer un service « stable » qu’ils offrent via les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Elle concerne Google, Facebook (rebaptisé Meta), Netflix, Naver, Kakao et Wavve. Cela donne la possibilité au gouvernement sud-coréen d’ordonner aux six géants de remédier à tout dysfonctionnement de leur service respectif, voire de leur imposer une amende en cas de non-respect de son ordre. Depuis l’application de ce texte, les autorités n’ont relevé aucun cas chez Netflix, pourtant la cible principale du dispositif, tandis que 15 cas ont été constatés auprès des cinq autres géants.





Or, la « loi Netflix » a été critiquée en raison de ses clauses ambiguës. Pour y remédier, le ministère vient de présenter un guide. Les fournisseurs de contenus sont conviés à renforcer leurs tests préalables pour prévenir tout dysfonctionnement, à répartir leurs données sur plusieurs centres de stockage et à disposer de multiples lignes de réseaux Internet. En cas de problème, ils sont amenés à publier une annonce sur la page d’accueil sur leur plateforme ou bien sur leurs réseaux sociaux. Ils devront également indiquer en coréen leurs coordonnées de sorte que les usagers puissent leur signaler tout souci. Reste à savoir si cette ligne directrice aura les effets escomptés.