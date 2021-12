Les règles à respecter à trois mois de l’élection présidentielle

ⓒKBS News

A 90 jours, de la présidentielle en Corée du Sud, mardi, la Commission électorale nationale (NEC) a dévoilé une liste de règles à respecter jusqu’à cette échéance. Il s’agit, entre autres, d’interdire l’organisation de toute réception pour célébrer la parution d’un livre lié à tous les candidats en lice et d’encadrer strictement les interventions de ces derniers à la télé ou à la radio conformément à la loi concernée.





Cette élection se tiendra le 9 mars 2022. La période de campagne officielle débutera le lendemain de la clôture du dépôt des candidatures et se terminera la veille du scrutin. Elle sera étalée du 15 février au 8 mars. Le dépouillement des bulletins de vote commencera dès la fin du scrutin, donc le soir du Jour J. Le pays en connaîtra les résultats le lendemain, soit le 10 mars. Le vainqueur sera investi, deux mois après, le 10 mai exactement, pour effectuer un mandat de cinq ans, non renouvelable, jusqu’au 9 mai 2027.





La liste des candidats majeurs s’est déjà précisée : Lee Jae-myung du Minjoo, le parti au pouvoir, Yoon Suk-yeol, Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple et Sim Sang-jung du Parti de la justice. S’y ajouteront quelques noms de prétendants des partis minoritaires qui ne comptent aucun siège à l’Assemblée nationale ou de candidats indépendants comme Kim Dong-yeon, l’ancien vice-Premier ministre à l’économie. Bipartisme oblige. Pour le moment, l’élection s’annonce comme un grand duel entre Lee et Yoon qui se retrouvent dans un mouchoir de poche en enregistrant, chacun, 30 ou 40 % des intentions de vote lors les derniers sondages. Cependant, on ne peut pas écarter une éventuelle volte-face, puisque les deux hommes sont cités dans quelques affaires judiciaires. Un autre facteur : il s’agit de savoir si Ahn et Sim iront jusqu’au bout ou bien consentiront à une candidature unique.





La pré-campagne est déjà éclaboussée par la publicité négative et dénigrante de l’adversaire, la lutte hégémonique des différents clans au sein d’un même parti et le populisme électoraliste à l’origine des propositions alléchantes avancées sous prétexte de la crise du COVID-19. En conséquence, les électeurs se sentent déjà lassés et ils sont nombreux plus que jamais à estimer antipathique les candidats. En plus, la part des indécis est très élevée. Afin qu’un nombre significatif de sud-Coréens se rendent aux urnes, les candidats devront rivaliser loyalement en leur proposant les visions et politiques dignes de ce grand enjeu.