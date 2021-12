Le spectre de l’inflation mondiale hante l’économie sud-coréenne

ⓒYONHAP News

Sur fond de crise sanitaire du COVID-19, la propagation du variant Omicron risque de freiner la reprise de l’économie mondiale, en provoquant la stagflation, à savoir une conjugaison durable du ralentissement de la croissance et de l’envolée des prix. Dans ce cas, l’économie sud-coréenne n’en serait pas indemne.





En effet, la pandémie continue à perturber les chaînes d’approvisionnements mondiales. Elle est à l’origine des problèmes en cascade : la fermeture des frontières par de nombreux pays, la montée des coûts logistiques, l’arrêt des usines, la pénurie des matières et des composants. S’y ajoutent la flambée des prix du pétrole et des céréales. Tous ces facteurs créent les pressions inflationnistes. Sans oublier l’inflation dite « verte » liée à la « neutralité carbone » qui accroit les coûts de la production des énergies.





La tension inflationniste est la plus ressentie dans le secteur des produits alimentaires et agricoles. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’indice des prix des aliments du monde a atteint, en novembre, 134,4 points, soit son plus haut niveau depuis dix ans et cinq mois. Il s’agit d’une hausse de 27,3 % en un an. Cette situation a un impact direct sur la vie quotidienne des sud-Coréens. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté, le mois dernier, de 3,7 % en glissement annuel, avant de rebondir de 7,6 % pour les produits agricoles, halieutiques et d’élevage.





Selon la Banque de Corée (BOK), le coefficient de corrélation entre l’inflation mondiale et l’indice des prix à la consommation (IPC) national a grimpé à 0,78 pour la période de 2010 à 2021 contre 0,28 pour celle de 2000 à 2007. Bref, le second réagit plus sensiblement à la première. Si les prix progressent de 1 point de pourcentage au niveau mondial, ils monteront désormais de 0,26 point dans le pays, contre 0,1 point auparavant. Au rythme actuel, l’IPC 2021 devrait dépasser les objectifs que le gouvernement et la BOK se sont fixés pour stabiliser les prix, à savoir 1,8 % et 2 % respectivement. Par conséquent, la banque centrale a de fortes chances de relever son taux directeur.