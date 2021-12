Kwon Eun-bi organise son premier fan-meeting en ligne

ⓒ woollim Entertainment

Kwon Eun-bi, qui a fait ses débuts en 2018 en tant que membre de IZ*ONE, organisera le 18 décembre son premier fan-meeting en ligne.





Intitulé « WELCOME TO EUNBI LAND : OPEN THE DOOR », cet événement sera diffusé, non seulement en Corée du Sud, mais aussi au Japon et à Singapour, via différentes plateformes. Durant le fan-meeting, Kwon passera des appels vidéo à quelques fans sélectionnés par tirage au sort sur place.





L’artiste mène sa carrière solo depuis la sortie de son 1er EP « OPEN ». Ce dernier, rappelons-le, a figuré dans le top 3 de K-pop Album Chart sur iTunes dans 17 pays, dont les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et le Japon.