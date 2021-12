Min-ho de SHINee retrouve ses fans en présentiel

ⓒ SM Entertainment

Min-ho, le rappeur de SHINee et acteur âgé de 30 ans, organisera le 21 décembre son fan-meeting personnel baptisé « CHOI MINHO FAN PARTY ‘BEST CHOI's MINHO 2021 ». L’événement se tiendra à partir de 20 heures, durant 150 minutes, au centre d’art et de culture de l’université Kwangwoon à Séoul.





Il s’agit de son deuxième fan-meeting solo. Le premier a eu lieu en mars 2019 sous le titre « CHOI MINHO FANMEETING TOUR ENCORE – The Best CHOI's MINHO ». Au-delà des scènes inédites, plusieurs jeux sont prévus pour favoriser les échanges entre l’artiste et ses fans.





Le rendez-vous sera également diffusé en direct, via V LIVE de la plateforme Naver et Beyond LIVE, pour le grand bonheur des SHINee World, qui ne peuvent pas se déplacer ou qui résident à l’étranger.