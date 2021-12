Une ville vietnamienne compte réduire le commerce de la viande de chien et de chat

ⓒ Getty Images Bank

Hoi An, ville portuaire du Vietnam, s’est engagée à lutter contre la cynophagie en collaboration avec l’association de protection animale Four Paws International.





D’après l’AFP, le vice-maire Nguyen The Hung a déclaré, vendredi dernier, son intention de promouvoir le bien-être des animaux à travers l’éradication de la rage, l’élimination progressive du commerce de viandes de chiens et de chats et en faisant de la ville une destination de choix pour le tourisme.





Selon un sondage d’opinion, 88 % des Vietnamiens soutiennent cette décision. Or, certains citoyens avaient un avis contraire du fait que la consommation de viandes canines constitue la culture du pays.





Au Vietnam, 5 millions de canidés sont abattus chaque année pour la consommation de leur chair, le deuxième chiffre le plus élevé dans le monde, après celui de la Chine.