Une équipe de recherche singapourienne crée une équipe de sauvetage formée de cafards

ⓒ YONHAP News

Une équipe de recherche de l’Université de technologie de Nanyang, à Singapour tente d’utiliser les cafards pour faciliter le secours des sinistrés dans des endroits difficiles d’accès.





Selon le journal The Straits Times, les chercheurs comptent doter des blattes de Madagascar, longues de 6cm, d’un sac à dos comportant un capteur de gaz et d’une caméra infrarouge. Ces équipements sont capables d’identifier des humains avec une précision de 87 %. Deux électrodes et une puce électronique fixées sur leur dos, en plus, permettront de contrôler le mouvement des insectes.





Les scientifiques estiment qu’il faut près de 500 cafards pour inspecter une surface de 5 km². Ils espèrent lancer cette équipe de sauvetage minuscule d’ici cinq ans.