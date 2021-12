Théâtre : « Fairy Tale »

Une pièce de théâtre intitulée « Fairy Tale » est à l’affiche du Théâtre Daloreum du Théâtre national de Corée à Séoul à partir du 12 décembre 2021 jusqu’au 12 février 2022.





Ce sont trois pierrots qui ouvrent le spectacle. Ils représentent chacun l'amour, la guerre et les arts. Ils se disputent pour faire valoir leur cause, mais finissent par décider de créer ensemble une œuvre à laquelle chacun peut contribuer, une histoire où se mêlent amour, guerre et arts. Ainsi naît un conte qui se déroule autour de deux personnages, Hans, un pianiste devenu sourd sur un champ de bataille, et Marie, une danseuse qui a perdu la vue.





Ce spectacle féérique original, qui allie danse, musique, mime et magie, a été créé en 2003, à l’occasion du Seoul Marginal Theater Festival. Depuis, il est régulièrement joué aussi bien dans la capitale que dans les provinces.





Date : du 12 décembre 2021 au 12 février 2022

Lieu : Théâtre Daloreum du Théâtre national de Corée à Séoul