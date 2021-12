Un concert mettant en vedette trois des jeunes artistes les plus en vue de la scène classique sud-coréenne aura lieu, le 21 décembre, au Centre de culture et d’arts de Gyeongnam, à Jinju, une ville située dans le sud-est de la Corée du Sud.





L’altiste américain d’origine coréenne Richard Yongjae O'Neill, le violoncelliste Mun Tae-guk et le ténor John Noh se produiront ensemble lors de ce concert intitulé « Cadeau ». Ces musiciens espèrent en effet que le public pourra vivre cet événement comme un cadeau de remerciement pour l’amour et le soutien dont il a fait preuve durant l’année 2021.





Accompagnés par l’Orchestre Ditto, ils interprèteront le Concerto pour alto et violoncelle en sol mineur de Vivaldi, « Music for a While » de Purcell, le Canon de Pachelbel et « Ave Maria » de Caccini, entre autres.





Date : le 21 décembre 2021

Lieu : Centre de culture et d’arts de Gyeongnam à Jinju