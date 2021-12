Le Musée national de Daegu présente une exposition intitulée « Les ornements à la taille, cordes et ceintures en Corée », du 23 novembre 2021 au 27 mars 2022.





L'événement retrace l'histoire de la ceinture en Corée, de l'antiquité à la dynastie Joseon, et met en lumière les différents rôles que cet accessoire a joués dans la mode vestimentaire et dans la vie des hommes.





Parmi quelques 600 objets exposés figurent notamment les ceintures en or découvertes dans les tumulus Geumgwanchong et Seogwanchong à Gyeongju dans le sud-est de la péninsule coréenne, datant probablement de la dynastie Silla du Ve ou VIe siècle avant J.-C. On y trouvera également une statue reconstituée du roi typique de la dynastie Joseon, vêtu d'un grand costume de cour et portant une ceinture de jade.





Date : du 23 novembre 2021 au 27 mars 2022

Lieu : Musée national de Daegu