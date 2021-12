La comédie musicale « Something Rotten », ou « Quelque chose de pourri », sera jouée du 23 décembre au 10 avril de l'année prochaine à l’Universal Art Center à Séoul.





Créée en 2015 à Broadway, la pièce a été adaptée en Corée du Sud en 2020. Cette version coréenne a été nommée dans huit catégories aux Korea Musical Awards en janvier 2021 et a remporté trois prix.





L'histoire se déroule à la fin du XVIe siècle en Angleterre. Les frères Bottom, Nick et Nigel, n'ont qu'une envie en tête : créer des œuvres meilleures que celle du grand dramaturge Shakespeare et réussir dans le milieu du théâtre. Pour y arriver, ils consultent l'astrologue et prophète Nostradamus, qui leur conseille d'essayer un nouveau genre impliquant le théâtre et le chant. Ainsi, les deux frères commencent l'écriture de la toute première comédie musicale au monde.





Le spectacle est plein de références et de clins d’œil à d'autres comédies musicales à succès comme « Les Misérables », « A Chorus Line », « Wicked » ou « Rent » ainsi qu'à des œuvres de Shakespeare. Hilarante du début à la fin, cette pièce plaira tout autant les amateurs de comédies musicales que les novices.





Date : du 23 décembre 2021 au 10 avril 2022

Lieu : Universal Art Center à Séoul