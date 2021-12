Apposter, développeur de solutions de montres connectées

ⓒ MR TIME

Apposter est une petite société sud-coréenne qui gère une plate-forme de cadran de montres intelligentes appelée « MR TIME ». Cette plateforme permet aux possesseurs de ce genre de montres de réaliser leurs propres cadrans de montre et de les partager avec des utilisateurs du monde entier. L’objectif est de combiner le design et la technologie de la meilleure façon possible pour produire du résultat.





Actuellement, le marché des montres connectées connaît une croissance constante. Selon le cabinet d’études IDC Korea, le marché des montres portables en Corée du Sud a bondi de 50,7 % l’année dernière par rapport à l’année précédente. Pour l’instant, deux grandes entreprises dominent le marché mondial des montres intelligentes, à savoir l’américain Apple et le sud-coréen Samsung Electronics. Mais deux autres géants de l’électronique Google et Meta devraient lancer leurs propres montres connectées l’année prochaine. Et en parallèle à ce marché, celui des cadrans de montres est aussi en pleine expansion, avec notamment Apposter.