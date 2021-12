ⓒ BIGHIT MUSIC

Dans le sillage de la popularité mondiale des groupes k-pop tels que BTS et BLACKPINK, leurs fandoms (ou encore fan club) internationaux sont devenus de plus en plus influents sur le marché. De ce fait, ce qu’on appelle la « fandustry » est devenue plus que jamais florissante. Combinaison des termes « fan » et « industrie », la fandustry fait référence aux entreprises enracinées dans les fandoms. Et selon IBK Securities, l’économie des fandoms en 2020 valait plus de 7 milliards de dollars.





Le développement des technologies de l’information et des communications, associé à la tendance au non-face-à-face, a encore élargi cette industrie sur la scène internationale. En particulier, les services de plate-forme de fandom reliant les stars à leurs fans se sont considérablement développés. Ainsi, grâce à ces nouveaux services, les fans du monde entier peuvent-ils communiquer avec leurs idoles préférées, participer à des activités de fan-club, regarder des concerts en ligne et même acheter des billets de concert et des produits k-pop. Mais pas seulement les principales agences de divertissement, les sociétés de jeux vidéo ont aussi déjà pris le train en marche des plateformes fandom.





Plus récemment, les sociétés émettrices de cartes ont également lancé des produits particuliers ciblant les fans de k-pop. Ce qui fait que désormais les fandoms consolident leurs positions sur le marché, et la fandustry étend son champ d’action au divertissement, aux jeux et même à la finance.