Tazza the High Rollers : le retour

Avec la carence de nouveaux films, les grosses distributions ressortent des tiroirs des anciens succès. C'est le cas de « Failan » qu’on a présenté mercredi dernier et de « Tazza : The High Rollers ». Le film de Choi Dong-hoon, sorti en 2006, a permis à son réalisateur de figurer parmi les cinéastes mainstream du pays ; et ceci dans un genre peu exploité alors, celui de la comédie d'action. Adapté d'une bande dessinée, il en suivra deux autres déclinaisons ou démarquages films « Tazza the Hidden Card » en 2014 et « Tazza one Eyed Jack » en 2019.





* Ensemble film

Tous ensemble pourrait être la manière de traduire en français le concept hollywoodien de « Ensemble Film ». Il s'agit de regrouper des acteurs qui rament pour terminer leur quota de films pour un distributeur dans un seul et même film. Ce dernier se retrouve avec un casting de luxe mais en réalité le producteur-distributeur étrenne ses acteurs en mal de rôles. Bref, c'est le cas pour « Tazza » qui est un film de CJ Entertainment dont le budget est estimé à 5 millions de dollars.. Cela dit, à cette époque encore de transition, un producteur indépendant comme Cha Seung-jae, célèbre pour sa société Sidus, est dans la boucle du projet. Citons au casting Cho Seung-woo, Kim Hye-soo, Yoo Hae-jin, Baek Yoon-sik, Joo Jin-mo et Kim Yoon-seok. Pas mal pour un seul film.





* La folie du jeu hwatu

L'intrigue de « Tazza : The High Rollers » est des plus alambiquées : le personnage de Cho Seung-woo qui bosse en usine est obsédé par l'idée de faire de l'argent pour ce sortir de sa misère. Il a un déclic en voyant des vieux jouer au hwatu, jeu de cartes et d'argent de style nippon. Bien sûr, il joue et perd. Mais il découvre que le jeu était pipé. Il cherche partout à retrouver celui qui l'a arnaquer. En cours de route, il tombe sur un tazza, c'est-à-dire, un magicien des cartes hwatu. Les deux larrons s'entendent bien, et le vieux tazza va transformer Cho Seung-woo en jeune tazza d'avenir.





*Jeu d'acteurs

La force de « Tazza » est de ne pas se cantonner à des vues de groupes pour un ensemble film. Le réalisateur Choi Dong-hoon va se spécialiser dans cette gymnastique complexe , notamment avec « The Thieves » et sa bande de voleurs d'élite. Dans « Tazza », il fait le choix de créer des personnages stylisés. Chacun a ses tics et ses tocs. Les références cinématographiques sont nombreuses : Bogart, Ava Gardener, Lee Marvin, John Cusak, etc. On est à la limite de la caricature, mais les acteurs s'amusent et la comédie affleure à tous les niveaux sans tomber dans le grotesque, un aspect qui plombait les comédies de télévision à l'époque. C'est l'actrice plantureuse Kim Hye-soo qui décroche le pompon. Elle venait de relancer sa carrière en jeune femme sexy, un rôle rare alors dans le cinéma du pays. Le réalisateur Choi a bien compris comment exploiter ses rondeurs sensuelles, et le film gagne un galon dans la catégorie du film Noir grâce à cela.





* Go-stop

Le film garde cependant son mystère au niveau du jeu de cartes. Il est difficile de comprendre ce qui se passe pour quelqu'un qui n'est pas un habitué du Go-stop ou Godori. L'essentiel, comme le film en joue à outrance, est dans les cartes bonus, les jokers. Ce qui frappe au premier abord, ce sont les dessins sur les cartes. Le jeu se nomme « Hwatu, la bataille des fleurs », car les dessins sont fleuris et ornés d'animaux, en noir, rouge et blanc souvent, et parfois en vert et jaune et bleu pour des détails. Les règles peuvent varier selon le nombre de joueurs ou la volonté des joueurs. Cela ressemble, pour les paris, à la Contrée des bars de la Côte d'Azur et de la Riviera ou à la célèbre Scopa italienne.





Bref, les paris ont été bons pour CJ Entertainment et Choi Dong-hoon car le film a engrangé plus de 5 millions d'entrées en 2006. Sa ressortie pour les fêtes de fin d’année 2021 va-t-elle rapporter autant ? L'avenir nous le dira.