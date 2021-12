Droits de l'Homme : premières sanctions américaines contre la Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, le 10 décembre, l'Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a dévoilé une série de sanctions pour atteinte aux droits de l’Homme contre 15 responsables et dix entités dans plusieurs pays, dont la Chine, le Myanmar et la Corée du Nord. Il s'agit des premières sanctions visant Pyongyang sous l'administration de Joe Biden.





« En plus des sanctions adoptées par l'ONU contre la Corée du Nord, certains pays ont imposé leurs propres sanctions, à l’image des États-Unis qui ont pris de telles mesures par le biais de décrets présidentiels ou de décisions du Congrès », explique Cho Han-bum, chercheur à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





Le Trésor américain reproche à la Corée du Nord de soumettre sa population au travail forcé, à une surveillance constante et à de sévères restrictions portant atteinte aux droits humains et aux libertés fondamentales. Il a aussi accusé le Bureau central des procureurs et le système judiciaire nord-coréen de mener des procès inéquitables.