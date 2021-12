Le ssireum, la lutte traditionnelle coréenne, au Nord

ⓒ KBS

La lutte traditionnelle coréenne, connue sous le nom de « ssireum », est à la fois un jeu et un sport très populaires dans toute la péninsule. Les plus anciennes traces du « ssireum », dont on estime qu’elles datent du IVe ou du Ve siècle, ont été trouvées sur des peintures murales dans les tombes de Goguryeo, situées au sud de la Corée du Nord, à proximité de Pyongyang.





La péninsule coréenne étant divisée depuis plus de 70 ans, le « ssireum » s'est développé de manière légèrement différente de part et d’autre de la frontière, en matière de techniques, de termes, de catégorie de poids et de surface de combat.





« L'inscription conjointe du « ssireum » sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l’Unesco montre que la pratique de la lutte traditionnelle coréenne au Nord est très proche de celle du Sud. Mais il existe aussi des différences, parmi lesquelles la surface de combat : les lutteurs sud-coréens combattent en effet sur un sol sablonneux, tandis que leurs homologues nord-coréens s’affrontent sur un tapis. À noter aussi que les sud-Coréens luttent torse nu, alors que les nord-Coréens portent un maillot, explique Heo Jeong-pil de l'Institut d'études nord-coréennes de l'université Dongguk.





Il est à espérer que le « ssireum », après son inscription conjointe sur la liste de l'Unesco, verra son public s’élargir bien au-delà des frontières de la péninsule coréenne pour gagner le cœur des amateurs de sport du monde entier.