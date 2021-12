Le marché de papeterie et de jouets du quartier de Changsin

L'un des plus grand charme de la Corée est je pense la variété de ses marchés. On en trouve une diversité assez impressionnante et ce dans tous les coins de la ville de Séoul. Des tissus aux marchés alimentaires spécialisés dans la viande ou encore dans le poisson, des marchés aux puces etc… Mais quelle ne fut pas ma surprise d’en trouver un dédié aux jouets !





ⓒ Elody Stanislas

Effectivement, il y a dans le quartier de Dongdaemun, cette ruelle où tous les magasins sont axés sur les produits pour enfants, que ce soit de la papeterie, avec des sacs ou du matériel scolaire ou bien des jouets et même des décorations de Noël. Préparez-vous d’ailleurs à craquer pour les boîtes à musique.





ⓒ Elody Stanislas

Vous avez des jouets, oui, il y en a même pour tous les âges même si dans cette petite allée, on retrouve beaucoup plus d'enfants que d'adultes, ces derniers peuvent, eux-aussi, trouver leur bonheur. Vous avez tout d'abord ces magasins qui grouillent de jeux vidéo, de figurines et bien sûr de jeux de société. Il y a une chose qui rassure, c’est que même en temps de pandémie, la féerie de Noël ne perd pas de sa magie.





ⓒ Elody Stanislas

Et pour faire le bonheur de vos petits bouts de chou, un conseil, n’y allez pas seul, emmenez vos enfants. Il n’y a rien de plus sûr pour un faire un bon cadeau. Et laissez-les vous guider à travers les longues avenues des grands magasins de jouets. Il y a l’embarras du choix, mais vous vous en doutez bien, ici, les enfants sont rois.