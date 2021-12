La charité en Corée du Sud

Cette semaine, nous vous emmenons faire un tour dans le milieu caritatif sud-coréen. De ses origines à ses actions modernes, nous verrons ensemble qu’en un demi-siècle, tout a changé ici, et ce pour le meilleur.





On peut dire que la Corée du Sud a une histoire relativement courte en matière de développement philanthropique. Avant la fin des années 1980, elle bénéficiait de soutiens caritatifs étrangers de pays économiquement avancés tels que les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, entre autres. En raison des difficultés économiques rencontrées après la guerre de Corée, il y avait peu de développement dans la charité nationale jusqu'au milieu des années 1980.





La tradition d'entraide entre les sud-Coréens est restée très forte, même après le progrès industriel et la croissance économique de la fin des années 80. Néanmoins, après cette période, la Corée du Sud a également ouvert une nouvelle porte à la philanthropie, aidée par trois événements socio-économiques et politiques : une transition politique réussie de la dictature autoritaire à la démocratie ; une transformation économique prodigieuse, appelée « Miracle de la rivière Han » ; et les Jeux Olympiques de Séoul de 1988.





Le pays du Matin clair a énormément évolué en termes de réduction de la pauvreté et d'amélioration économique. En 1945, vers la fin de la colonisation japonaise, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde. Dans les années 50, après la guerre de Corée, 80 % de la population urbaine se situait en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, son taux d'alphabétisation et de pauvreté sont, respectivement, de 96% et d’environ 14%. Cette diminution de la pauvreté et de l'analphabétisme est en grande partie due aux politiques éducatives étendues et aux ONG présentes sur la péninsule.

