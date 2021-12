COVID-19 : renforcement de la distanciation sociale

ⓒYONHAP News

Sur fond de cinquième vague de COVID-19, le gouvernement a décidé de suspendre le retour progressif à la vie normale mis en place le 1er novembre dernier. Le Premier ministre Kim Boo-kyum a annoncé, jeudi, les nouvelles mesures sanitaires renforcées en vigueur à partir d’aujourd’hui.





Voici quelques points-clés du nouveau dispositif de la distance sociale. Tout d’abord, la jauge des rassemblements privés est réduite à quatre personnes, ce dans tout le pays. Une précision. Seuls les entièrement vaccinés peuvent se réunir dans les restaurants ou cafés. Les autres peuvent y consommer sur place seulement s’ils ne sont pas accompagnés. Sinon, ils devront emporter des plats ou s’en faire livrer à domicile. Ensuite, les horaires d’ouverture sont réduits à 21h pour les établissements à haute fréquentation et au plus haut risque de contamination, tels que les lieux de vie nocturne, les cafés et les restaurants. Ils sont restreints à 22h pour les salles de cinéma, celles de spectacle, les cybercafés, entre autres. Mais une dérogation est accordée aux instituts privés de cours de soutien scolaire. Par ailleurs, la jauge est revue à la baisse pour les manifestations et événements de grande envergure. Le passe sanitaire est élargi aux salons, aux expositions et aux conférences internationales.





Il était inévitable de resserrer davantage la vis afin de ne pas voir le système médical s’écrouler face à la propagation fulgurante du COVID-19. En effet, la situation est devenue alarmante. Le bilan quotidien de nouveaux cas a dépassé le seuil des 7 000 personnes par jour pour ainsi tripler par rapport au début du retour à la vie normale. Le pays enregistre une hausse des contaminations chez les personnes âgées de 60 ans ou plus ayant un schéma vaccinal complet. Sans oublier l’envolée du nombre de patients atteints de formes graves et de celui de décès. S’y ajoute la pénurie de lits dans les hôpitaux. Dans la région métropolitaine de Séoul, plus de 86 % des lits en soins intensifs sont déjà occupés, tandis que le seuil de tolérance s’approche rapidement sur le reste du territoire.





Le nouveau dispositif sera donc appliqué dès aujourd’hui jusqu’au 2 janvier 2022. Les autorités sanitaires feront un nouvel état de lieux à la fin de cette année. Si la situation redevient sous contrôle, le gouvernement pourra envisager de relancer le retour progressif à la vie normale. Par ailleurs, il a promis de fournir une aide plus solide aux petits commerçants afin de compenser leurs pertes suite aux horaires restrictifs.