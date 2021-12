La « fille de la paix » souffle ses 10 bougies

ⓒYONHAP News

La « fille de la paix » fête ses dix ans d’existence. Il s’agit d’une statue érigée en l’honneur des victimes de l’esclavage sexuel de l’armée japonaise durant la Seconde guerre mondiale.





La « fille de la paix » a été installée pour la première fois le 14 décembre 2011 devant le site d’époque de l’ambassade du Japon à Séoul, à l’occasion de la 1 000e manifestation en l’honneur des « wianbu », qui s’y déroulait tous les mercredis. Elle les incarne comme l’image suivante. Une jeune fille, les cheveux coupés au carré, les mains jointes, avec un oiseau sur l’épaule, est assise sur une chaise, tandis que son ombre est dessinée au sol sous la silhouette d’une vieille dame. A ses côtés, se trouve une chaise vide en mémoire aux victimes disparues et de sorte qu’on puisse s’y asseoir en signe de solidarité. Depuis, cette sculpture a été multipliée partout, que ce soit à l’identique ou redesignée, pour totaliser 144 statues en Corée du Sud et 16 à l’étranger.





Pour rappel, l’armée impérialiste nippone a pratiqué un esclavage sexuel pour ses soldat à partir des années 1930 jusqu’à la fin de la guerre du Pacifique en 1945. Les victimes, appelées sous le nom infâme de « wianbu » signifiant les « femmes de réconfort », ont été enrôlées de force surtout en Corée ainsi qu’en Chine, au Japon, aux Philippines, en Indonésie, entre autres. Selon les estimations, leur nombre varie entre 50 000 et des centaines de milliers.





Longtemps oubliées ou dénigrées, les victimes ont dû mener une vie difficile dans le silence. Le tournant a eu lieu dans les années 1990 où quelques sud-Coréennes parmi elles ont eu le courage de témoigner publiquement leur calvaire et de dénoncer les atrocités nippones. Le gouvernement et des associations ont commencé à les soutenir. Avec le temps, le pays ne compte qu’une dizaine de survivantes.





Les victimes de différents pays ainsi que les associations civiques et les organisations internationales concernées demandent au Japon de faire toute la lumière sur cet esclavagisme et de les indemniser comme il se doit. Mais le gouvernement nippon continue à le refuser. Au niveau bilatéral, il fait valoir que tout a été réglé suite à l’accord Séoul-Tokyo sur les « wianbu » conclu en décembre 2015 et censé clore définitivement le dossier des femmes de réconfort. A l’époque, le Premier ministre nippon Shinzo Abe a dit « présenter ses excuses du fond de cœur et ressentir pleinement la responsabilité » de la part de son pays et Tokyo a apporté sa contribution à hauteur de 1 milliard de yens, soit 10 milliards de wons, à la création d’une fondation en hommage aux victimes. Mais l’administration Moon Jae-in, arrivée au pouvoir en 2017, a remis en question cet accord conclu par sa prédécesseur, sans l’avis des principales intéressées. Le texte a été annulé de facto et la fondation a été dissolue. Quant au Japon, il poursuit sa demande de retrait de la statue de « la fille de la paix » en s’appuyant sur l’accord de 2015.