L’accord de base intercoréen fête son 30e anniversaire

ⓒYONHAP News

Séoul et Pyongyang ont conclu, il y a 30 ans, un accord-cadre historique définissant les lignes directrices de leurs relations. Il est intitulé « l’accord sur la réconciliation, la non-agression, la collaboration et les échanges entre le Nord et le Sud ».

Plus couramment appelé « l’accord intercoréen de base », ce texte a été signé, le 13 décembre 1991, par le Premier ministre sud-coréen Chung Won-shik et son homologue nord-coréen Yon Hyong-muk lors de la cinquième réunion de haut niveau organisée à Séoul. Il stipule que les deux côtés reconnaissent et respectent leur régime respectif, alors qu’ils se considéraient mutuellement comme un « ennemi » auparavant. Il cherche à promouvoir les échanges, la coexistence et la prospérité commune. Par ailleurs, il est accompagné d’un texte annexe prévoyant « la déclaration sur la dénucléarisation dans la péninsule coréenne », qui sera adoptée le 31 décembre 1991. Cet accord a servi de fondement au rapprochement diplomatique vers la réunification et la coopération.





Les deux Corées ont pu adopter ce pacte de base suite aux bouleversements de l’ordre international, tels que la dislocation de l’Union soviétique (URSS) et l’effondrement du Bloc de l’Est en Europe, annonçant la fin de la guerre froide. A Séoul, le terrain a été préparé pour cela. Le président sud-coréen d’époque Roh Tae-woo menait activement une politique dite du Nord. Dans la déclaration du 7 juillet 1988, il avait appelé sa nation à ne plus considérer le Nord comme un « ennemi » mais à l’accepter comme un partenaire avec lequel elle doit coopérer pour aller vers la création d’« une communauté nationale unique ». Et il a amené son pays à normaliser les relations avec l’URSS et la Chine autrefois considérées comme des pays hostiles.





Malgré l’esprit fédérateur de ce texte, les relations intercoréennes ont connu des hauts et des bas. En 1993, Pyongyang a annoncé son retrait du Traité de non-prolifération (TNP) pour poursuivre son ambition nucléaire. La détente a eu lieu dans la péninsule coréenne suite à l’arrivée au pouvoir de Kim Dae-jung à Séoul. En 2000, les deux Corées ont organisé une première série de réunions de familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle. Et elles ont tenu leur premier sommet historique. En 2018, le régime de Kim Jong-un a en organisé un autre avec Washington. Ce qui annonçait un bel espoir. Mais les relations intercoréennes et Pyongyang-Washington se sont de nouveau enlisées.