Bilan de la visite de Moon Jae-in en Australie

ⓒYONHAP News

Moon Jae-in a effectué une visite d’Etat en Australie du 12 au 15 décembre, soit une première pour un président sud-coréen en 12 ans. Et il est le premier chef d’Etat à être invité par Canberra depuis l’éclatement de la pandémie de COVID-19. Dans la capitale, le président Moon a tenu, lundi, un sommet avec le Premier ministre australien Scott Morrison pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale. Le lendemain, il a rencontré des industriels locaux à Sydney.





La plus grande avancée de ce sommet a été réalisée dans l’industrie de l’armement. Les deux Etats ont signé un contrat de vente permettant au pays du Matin clair de livrer à l’Australie, 30 obusiers automoteurs K-9 et 15 véhicules blindés de ravitaillement de munitions K-10, ce pour un montant avoisinant les 1 090 milliards de wons, soit 815 millions d’euros. La Corée du Sud a commencé, en 2000, à déployer l’obusier automoteur K-9 mis au point avec ses propres technologies. Cette pièce d’artillerie présente une des plus grandes performances au monde avec les caractéristiques suivantes. Poids : 45 tonnes ; vitesse maximale : 60 km par heure ; portée maximale de 40 km ; cadence de tir maximale : 3 obus en 15 secondes ; cadence de tir soutenue : 2 ou 3 obus à la minute pendant une heure. Et l’armé s’exporte bien grâce à son prix de vente et à son coût d’exploitation relativement bas. Actuellement, environ 700 obusiers automoteurs K-9 sont déployés dans sept pays, à savoir la Corée du Sud, la Turquie, la Pologne, la Finlande, l’Estonie, l’Inde et la Norvège. L’Australie devient le huitième pays à l’adopter. Ainsi, elle tâche de renforcer sa capacité de défense militaire en participant activement à l’initiative américaine de contrecarrer la Chine.





Un autre grand résultat a été obtenu dans le domaine des ressources. Les deux nations ont signé deux mémorandums d’entente (MOU) visant à promouvoir, d’une part, la coopération en matière d’approvisionnement en minerais dits clés, y compris les terres rares, et d’autre part, celle concernant les technologies de la neutralité carbone et l’économie à l’hydrogène propre.