Spotify : BTS est le 3e artiste le plus écouté dans le monde en 2021

La période de fin d’année est synonyme de bilan pour la plupart des plateformes de vidéos ou de musiques du monde entier. Spotify, le leader sur le marché du streaming musical, a lui aussi fait les comptes pour établir le classement des titres, albums et artistes les plus écoutés cette année, dans le monde.





En 2021, la k-pop a fait une percée majeure aux quatre coins de la planète, surtout grâce au succès phénoménal des Bangtan Boys. A l’échelle mondiale, le septuor sud-coréen se trouve sur le podium arrachant la troisième place du top 5 des artistes les plus écoutés de l’année, derrière Bad Bunny et Taylor Swift. Il est suivi de Drake et Justin Bieber.





Dans le classement mondial de la k-pop, c’est incontestablement BTS qui s’en tire avec la plus grosse part du gâteau avec quatre chansons dans le top 5. Ce sont « Butter », « Dynamite », « Permission to Dance » et « Life Goes On ». La cinquième place est occupée par Blackpink avec « How You Like That ».





Spotify diffusait également son classement des girls band et boys band les plus écoutés. Chez les filles, c’est TWICE qui est sacré, devant ITZY, Red Velvet et (G)I-DLE. Chez les garçons, BTS culmine au sommet. Il est talonné par Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, Seventeen et EXO.