La vente d’albums de k-pop dépasse les 50 millions en 2021

L’industrie de la musique populaire est au sommet de sa forme malgré la pandémie de COVID-19 ! Selon les derniers chiffres publiés par Gaon Chart, l’une des plateformes de musique en streaming sud-coréennes, la vente d’albums, qui a dépassé les 50 millions, pourrait atteindre les 60 millions d’ici la fin d’année. Ce chiffre est presque deux fois plus important que celui de l’année 2020. Le nombre d’albums qui ont atteint le million de vente s’élève à dix, cette année, contre six, l’an dernier.





Il faut savoir que la k-pop s’impose, de plus en plus, sur le marché international. Les disques « Made in Korea », exportés dans 23 pays en 2012, se vendent aujourd’hui dans plus de 88 pays.





Un autre changement majeur dans l’exportation de la k-pop, le Japon, qui a représenté 68 % des exportations en 2012, a chuté à 47 % en 2020. Le plus étonnant est que les Etats-Unis sont devenus le deuxième plus gros consommateur de la musique populaire venant de pays du Matin clair grâce à une effervescence grandissante pour plusieurs groupes comme BTS, Blackpink et TWICE.