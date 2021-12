La k-pop devient un phénomène majeur aux Etats-Unis

ⓒ Big Hit Music

Autrefois considéré comme un club secret, la k-pop connaît, aujourd’hui, un succès outre-mer indéniable. Au-delà de la région asiatique, de plus en plus de pays occidentaux succombent à la musique populaire sud-coréenne, propulsée par la locomotive BTS.





Le succès se confirme dans les chiffres. Ainsi, les exportations sud-coréennes d’albums se sont élevées à un peu moins de 190 mille dollars au cours des dix premiers mois de l’année. A ce rythme, elles pourront atteindre pour la première fois le seuil des 200 millions de dollars, après avoir franchi la barre des 100 millions l’an dernier.





Le Japon reste le plus grand marché à l’étranger, avec des exportations dépassant 67 millions de dollars, devant la Chine, les Etats-Unis, l’Indonésie et Taïwan.





La k-pop a connu une véritable ascension fulgurante aux Etats-Unis, le pays ayant la plus grande influence musicale dans le monde. Les USA représentaient 2,2 % des exportations d’albums sud-coréens, avant de bondir à 17,1 % à la fin de la période janvier-octobre 2021.





Pour rappel, BTS a pris la tête du classement du Billboard HOT 100 à dix reprise avec « Butter » tandis que Blackpink, TWICE et ITZY ont réussi à y figurer, en se classant respectivement deuxième, troisième et onzième.