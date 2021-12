Quelle pochette d’album de k-pop a le plus marqué l’esprit du public ?

ⓒ Space Oddity

Le site K-pop Radar a récemment dévoilé le top 7 des pochettes d’album des artistes sud-coréens pour 2021 qui se démarquent par leur originalité esthétique.





On y trouve, entre autres, « Atlantis » de SHINee. Autour du concept « exploration », son 7e album, reconditionné, est plébiscité par les professionnels de l’industrie musicale et les experts en design. « City of ONF », 1er album, reconditionné, de ONF a également marqué les esprits en visualisant l’univers musical du boys band, déterminé à chanter et danser sans rester dans l’air du temps.





D’autres disques comme « Bad Love », album solo de Key, inspiré de la culture des années 80, « Windy » de Jeon So-yeon, leader de (G)I-DLE et « Hot Sauce » de NCT Dream ont été également retenus pour leurs pochettes ludiques et artistiques.