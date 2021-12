La vidéo d’IU a été la plus populaire sur YouTube en Corée du Sud

ⓒ MMA, YONHAP News

Selon la plateforme de partage de vidéos YouTube, c’est IU qui a attiré la plus grande attention de ses utilisateurs sud-coréens. Sa vidéo a cumulé plus de 33,6 millions de vues.





Il s’agit du clip, posté par la chaîne Dingo Music, qui propose des mini-concerts en live donnés par de célèbres chanteurs. La vocaliste est arrivée au sommet du top 10 des vidéos les plus consultées en Corée du Sud. Dans cette vidéo, qui dure un peu plus de 18 minutes, la jeune auteure-compositrice-interprète, de son vrai nom Lee Ji-eun, interprète des extraits de ses nombreux hits comme « Every End of the Day », « Through the Night » et « Coin ».





Dans le classement sud-coréen des clips vidéo les plus vus, c’est Lim Young-woong qui est le grand vainqueur avec « My Starry Love », surpassant même « Butter » de BTS. Son MV a été vu plus de 43 millions de fois.