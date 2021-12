Famille : Hwanhee organise son concert de fin d’année

Date : du 24 au 31 décembre

Lieu : Université d’Ewha à Séoul





Hwanhee, le membre du duo masculin Fly To The Sky, qui a célébré, en 2019, le 20e anniversaire de ses débuts, se produira en concert du 24 au 26 décembre, puis les 30 et 31 décembre à l’université d’Ewha à Séoul. Le vocaliste, de son vrai nom Hwang Yoon-seok, a baptisé son concert « Family » car il considère ses fans comme sa propre famille en hommage à leur soutien infaillible.





Durant 120 minutes, Hwanhee interprétera non seulement les tubes de Fly To The Sky, mais aussi ses propres chansons en tant que soliste, publiées depuis 2011. Pour rappel, le chanteur mène également une carrière d’acteur de comédie musicale, tout en donnant sa voix pour différentes bandes originales de dramas sud-coréens.