« RE : main », le nouvel album de Jang Hye-jin pour célébrer ses 30 ans de carrière

Jang Hye-jin a fait ses débuts en 1991 avec son premier album « Toujours dans le rêve » puis a publié son 2e projet intitulé « Whiteism » en 1993.





C’est avec son 3e album « Before the Party », sorti en 1994, qu’elle gagne le surnom de « la diva de la musique populaire sud-coréenne ». « Before the Party » a remporté un important succès commercial grâce à la participation de nombreux musiciens comme le compositeur Kim Hyun-chul et le duo de hip-hop DEUX.





La vocaliste, qui menait activement sa carrière musicale entre 1996 et 1998, en sortant deux nouveaux albums « Temptation » et « Dream », a dû prendre une longue pause à cause de nodules des cordes vocales. Depuis 2006, elle enseigne la musique populaire à l’université pour femmes de Hanyang à Séoul.





La lauréate du prix de la meilleure interprète de ballades, en 2011, aux 18e Korea Entertainment Arts Awards, est de retour avec un nouveau disque « RE : main », composé de cinq morceaux qu’elle a réinterprétés.