Pékin interdit les pétards à l’approche des Jeux Olympiques 2022

Les Chinois ont pour coutume de faire exploser des pétards pour célébrer le Nouvel an lunaire. Mais récemment, la municipalité de Pékin a interdit cette pratique sur quasiment tout son territoire dans le but de prévenir les accidents et la pollution atmosphérique.





Une décision qui semble viser à maintenir une bonne qualité de l’air à l’approche des Jeux Olympiques, qui se tiendront dans la capitale chinoise en février prochain, et dont la période se chevauche avec la fête traditionnelle.





La restriction exclut quelques quartiers du sud-est de la ville, éloignés des zones accueillant la compétition internationale. Les feux d’artifices du parc à thème Universal Studios Beijing font également exception.