Concert de fin d’année au Lotte Concert Hall

Comme chaque fin d'année, le Lotte Concert Hall, l'une des salles de concert les plus prestigieuses de la capitale sud-coréenne, présente deux concerts de musique classique avec le même programme, les 30 et 31 décembre. Cette année, l'événement est d'autant plus attendu que l'édition 2020 avait été annulée en raison de la crise sanitaire.





L’Orchestre philharmonique de Bucheon, placé sous la baguette du chef d'orchestre Choi Soo-yeol, ouvrira la soirée en jouant le quatrième mouvement de la Symphonie no 2 en ré majeur op. 73 de Brahms. S'ensuivra le Concerto pour piano en la mineur op. 54 de Schumann avec comme soliste Kim Tae-hyung.





En seconde partie, on pourra entendre deux belles voix, celle de la soprano Im Sun-hae et celle du chanteur crossover Kai, qui interpréteront des airs extraits d'opéras et de comédies musicales ainsi que des chansons populaires. La soirée se terminera avec la finale de la Symphonie no 3 en ut mineur op. 78 de Saint-Saëns, jouée en compagnie de l'organiste Shin Dong-ill.





Date : les 30 et 31 décembre 2021

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul