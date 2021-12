ⓒ Getty Images Bank

Dans le marketing de micro-valeur, quand les entreprises s’aperçoivent de petits inconvénients ou qu’elles reçoivent des plaintes des consommateurs, elles modifient la conception de leur produit ou améliorent le service. Le micromarketing se concentre sur ces « petites valeurs » et les « petites considérations » pour améliorer la satisfaction des clients.





Parmi les exemples de marketing de micro-valeur, on retrouve l’installation de supports de téléphone portable ou de porte-gobelets sur les caddies des grands supermarchés ou encore la création d’espaces de stationnement plus grands pour faciliter le stationnement.





Le marketing de micro-valeur a émergé avec les changements des conditions du marché et des tendances de consommation. Les marchés regorgent de produits, tandis que la standardisation des biens et services rend difficile la différenciation de la qualité. Les consommateurs, quant à eux, peuvent obtenir une grande quantité d’informations via Internet et les services de réseaux sociaux, et le bouche à oreille est devenu de plus en plus important.





Ce genre de marketing peut ne pas être un élément essentiel d’un produit. Mais il devrait continuer à gagner en importance, car il cherche à toucher le point sensible des clients, et pas seulement à les satisfaire.