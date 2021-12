Accord entre la Corée du Sud et l’Australie

ⓒ YONHAP News

Cette année, la Corée du Sud et l’Australie ont célébré le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. En 2014, les deux pays ont signé un accord de libre-échange pour élever leur coopération économique bilatérale à un niveau supérieur. Et lors de la visite d’Etat du président de la République Moon Jae-in en Australie la semaine dernière, ils se sont engagés une fois de plus à unir leurs forces pour renforcer leurs liens et en faire un partenariat stratégique global.





Pour Séoul, cet accord sur le renforcement de la coopération dans les ressources et l’énergie lui est plus que jamais nécessaire. Récemment, la Corée du Sud a souffert d’une pénurie d’approvisionnement en solution d’urée, un produit utilisé dans les moteurs diesel, cela en raison des restrictions imposées par la Chine sur les exportations d’urée. Et comme la Corée du Sud dépend de la Chine pour plus de 95 % de ses importations en la matière, cette crise a montré qu’il était risqué de dépendre d’un seul pays pour les matières importantes.





D’un autre côté, l’Australie est riche en ressources énergétiques et minérales. C’est le premier exportateur mondial de minerai de fer et de GNL. Pour la Corée du Sud, il est donc très important de coopérer avec ce genre de pays riches en ressources. Et c’est d’autant plus vrai à un moment où la pandémie de COVID-19 perturbe les chaînes d’approvisionnement mondiales, alors que la Chine montre des signes de militarisation de ses ressources. Pour Séoul, l’élément clé du récent accord avec Canberra est de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement de minéraux essentiels.





Toutefois, la récente visite du président sud-coréen dans le pays d’Océanie a de nouveau rappelé à la Corée du Sud qu’elle avait la lourde tâche de maintenir une diplomatie équilibrée sur fond de rivalité sino-américaine, tout en poursuivant ses propres intérêts.