Les dix ans de règne de Kim Jong-un

ⓒ YONHAP News

Après la mort soudaine de l'ancien leader nord-coréen Kim Jong-il en 2011, son fils Kim Jong-un est devenu le principal dirigeant de la nation à l'âge de 27 ans, dans une transition dynastique sans précédent dans l'histoire moderne. Selon les analystes, celui-ci s’est distingué de ses prédécesseurs en faisant preuve d'un style de gouvernement réaliste et empathique, caractérisé par des discours publics non conventionnels.





« Durant l'ère Kim Jong-il, la politique du "militaire d'abord" et l'autorité idéologique étaient considérées comme importantes, alors que le leader actuel a fixé et priorisé des objectifs pragmatiques, tels que le développement de la science et de la technologie ou la création d'une économie fondée sur le savoir. D’autre part, il a soigné sa communication et a su se montrer plus proche des citoyens », explique Hong Min, chercheur de la division de recherche sur la Corée du Nord à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Les médias nord-coréens lui ont récemment attribué le titre de « chef suprême », auparavant réservé aux deux anciens dirigeants, et ont souligné les particularités de l'idéologie du jeune leader, dont sa politique dite « du peuple d'abord ». Kim Jong-un, qui fête ses 10 ans de pouvoir, semble avoir atteint un statut politique équivalent à celui de ses prédécesseurs.