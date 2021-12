Le tir à l'arc en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud a commencé à attirer l'attention des amateurs de tir à l'arc lors des Jeux asiatiques de Bangkok en 1978, où elle a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve féminine par équipe et où l'archère Kim Jin-ho a décroché l'or. La Corée du Nord s’est également distinguée lors de plusieurs événements internationaux de tir à l'arc.





« L'archère nord-coréenne Han Sun-hi a obtenu la médaille de bronze dans la compétition individuelle féminine lors des Championnats du monde de tir à l'arc de 1975, en Suisse. Au début des années 80, sa compatriote O Gwang-sun a, quant à elle, réalisé de très bonnes performances lors d'événements internationaux en Union soviétique et en Pologne. Mais après la mort de l'ancien dirigeant et fondateur de la nation Kim Il-sung, en 1994, le pays a traversé une période difficile, connue sous le nom de la « Marche ardue », et s'est par conséquent davantage concentrée sur le redressement économique », explique Heo Jeong-pil, de l'Institut d'études nord-coréennes de l'université Dongguk.





L’actuel jeune dirigeant Kim Jong-un a commencé à s'intéresser à ce sport après son arrivée au pouvoir, et le pays se serait remis, sous son impulsion, à investir dans le sport, avec l’objectif de devenir une grande puissance sportive.