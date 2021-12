Aux alentours de Noël

Existe-t-il des chansons de Noël coréennes ? Oui, il y en beaucoup : « This Christmas » de JYP Nation, « Dear Santa » de Girls’ Generation, « Because it’s Christmas » de Jellyfish Entertainment ou encore « Miracles in December » d’EXO. Il est à noter que toutes ces chansons portent un titre anglais. En effet, malgré plus de 10 millions de chrétiens que l’on compte au pays du Matin clair, Noël est toujours considérée comme une fête venue d’Occident.





Rappelons que le christianisme fut introduit en Corée au XVIIIe siècle et se propagea assez rapidement. Quant à la date à partir de laquelle les Coréens ont commencé à célébrer la Nativité, on la situe à la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, c’était déjà presque une fête d’envergure nationale, mais distincte des festivités traditionnelles telles le Seol, le Nouvel An lunaire ou le Chuseok, la fête des moissons. En fait, alors que ces deux fêtes annuelles étaient et sont toujours célébrées en famille, Noël était une réjouissance entre amis ou entre amoureux et demeure toujours ainsi, ce qui n’est pas le cas en Occident.





Célébrer Noël, c’est surtout une grande occasion pour les jeunes coréens de l’époque, au contact avec la civilisation occidentale, les « modern boy » et les « modern girl ». La musique, qui allait avec, n’était ainsi pas du genre gukak. Mais s’ils savaient qu’une chanson de Noël, venue d’Occident, pouvait très bien être adaptée à un instrument de musique traditionnel de leur pays.





A trois jours de Noël, le 22 décembre, c’est le solstice d’hiver. Les Coréens l’appellent « dongji », « fin de l’hiver ». C’est curieux, parce que dans beaucoup d’autres pays, ce jour est considéré comme le début de l’hiver. Voici pourquoi.





Rappelons que les jours aux alentours du solstice d’hiver sont les plus courts de l’année. Autrement dit, dès le lendemain de cette date, les jours commencent à se rallonger. Pour les Coréens, cela représente que l’hiver commence à s’éloigner, voire qu’il est arrivé à son terme. Peut-on en dire que pour le peuple coréen, la saison d’hiver est associée aux longues nuits davantage qu’au froid ?





Une coutume en Corée, liée au solstice d’hiver : chaque foyer prépare une soupe de haricot rouge, ce qui est censé le protéger du mal pour toute l’année. Cela évoque, d’une certaine manière, l’offrande pascale, à savoir les faits racontés dans la Bible, dans le Livre de l’Exode plus exactement. En écoutant Moïse, les Hébreux retenus en Egypte sacrifièrent un agneau et badigeonnèrent son sang sur la porte de leur demeure ; ce sang servant de signe pour que le fléau, infligé par Dieu, ne s’abatte pas sur eux. Le rouge, celui de la soupe de « dongji », ainsi que du sang de l’agneau sacrifié, est-il une couleur sacrée ? Pour en revenir à Noël, rappelons que c’est grâce à son nez rouge, d’une luminosité incroyable, que Rudolphe, le neuvième renne du Père Noël, va le guider durant sa distribution de cadeaux.





« Kumbaya » peut être une autre chanson qui va bien avec Noël. Vous ignorez certainement ce à quoi renvoie le titre de cet « negro spiritual ». Un appel à Dieu à venir en aide, « Come by here », « Viens par ici » en français, pouvait être entendu ainsi à l’oreille des esclaves africains aux Etats-Unis. Autant Noël est une fête joyeuse, autant on prend pitié des gens démunis qui ne la partagent pas. Doit-on seulement prier Dieu de leur venir en aide ? Notons que « Kumbaya » est un standard de la chanson de feu de camp dans le scoutisme, un mouvement de jeunesse reposant sur l’apprentissage des valeurs, dont notamment la solidarité. En effet, face à un individu ou à un groupe d’individus en difficulté, tout en se mobilisant pour les aider, on peut faire appel aux autres : « Viens par ici ! » Quel que soit son origine, « Kumbaya » peut être chanté comme une chanson de solidarité. Et il en existe une version en gukak.





