Noël en Corée

Pour ce dernier numéro de fin d’année, nous partons à la découverte de la fête de Noël au pays du Matin clair. Jour férié instauré dès la fin de la colonisation puis réaffirmé par le président Syngman Rhee en 1949, cette fête chrétienne n’allait pas de soi dans un pays où seulement 5 % de la population était de cette confession.





ⓒ Chungdong First Methodist Church, YONHAP News, Getty Images Bank

Pour les sud-Coréens, cette fête n’est nullement un moment de rassemblement pour les familles, mais plutôt une fête dont les pratiques se rapprochent de la Saint-Valentin. En effet, ce sont les jeunes couples qui se retrouvent et partent dîner dans un restaurant de la ville. Une pâtisserie est souvent de rigueur, en particulier des gâteaux à la crème.





ⓒ YONHAP News

Cependant, Noël tend à devenir aussi une fête pour les enfants, mais pas au même niveau que celle du 5 mai, appelée pour le coup, « fête des enfants ». Cependant, l’ambiance est bien au rendez-vous et de nombreux quartiers commerçants offrent des décorations et des illuminations somptueuses. Ce sont surtout les grands magasins qui arborent les plus beaux ensembles.





ⓒ YONHAP News

Beaucoup de chansons inondent les rues rappelant la période de Noël et surtout le temps des amoureux. Et puis, ici, en Corée, le froid et la neige sont au rendez-vous !

Joyeux Noël ! Merry Christmas comme on dit en Corée.





ⓒ Getty Images Bank