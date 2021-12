Docteur Prisonnier (4) 할 수 없죠

Dialogue

간호사: 꼭 필요하신 거면 내일 과장님한테 보고한 다음에 보시죠?

Infirmier :Si vous en avez absolument besoin, consultez-le demain après avoir informé le chef du service médical.





한소금:우울 증세가 심해서 당장 자살을 할지도 모르는 환잔데, 괜찮을까요? 괜찮겠죠?

Comme ce malade présente de graves symptômes de dépression, il risquerait de se suicider dans l'immédiat.

Vous pensez que ça va aller ? Ça va aller, n’est-ce pas ?





간호사:자, 자살이요?

Infirmer :Se, se suicider, vous dites ?





한소금:뭐 할 수 없죠. 내일 과장님한테 말씀드리고 봐야겠다. 그때까지 살아있어야 보겠지만. 그럼 수고.

Bon, tant pis. Je devrais le consulter après en avoir parlé

au chef du service médical. Je pourrais le voir seulement

s’il est encore en vie. Alors, bonne nuit.





L’expression de la semaine

할 수 없죠. : Tant pis.





Cette expression indique qu’il n’y a plus de moyens pour régler une situation. Elle est aussi employée pour dire que le locuteur prend une décision, lorsque son interlocuteur n’accepte pas les solutions qui lui sont proposées ou qu’il n’arrive pas à faire un choix. Si on utilise cette expression, cela peut embarrasser son interlocuteur ou lui mettre la pression afin qu’il sente forcé de se décider.

할 수 없다 signifie « ne pas pouvoir ». Mais l’expression 할 수 없죠 ne veut pas dire qu’on n’a pas de capacité à faire quelque chose, mais qu’on n’a pas d’autres moyens. Alors, elle peut être remplacée par « 어쩔 수 없죠 » ou « 달리 방도가 없죠 » qui se traduisent par « On n’a pas d’autre choix » ou « Pas moyen ».





Exemples

① 가: 서로 시간 맞추기가 어려워서 약속 잡기가 힘들겠어요.

나: 그럼 할 수 없죠. 다음에 다시 기회를 만들어 보죠.

A: Ce sera difficile de nous accorder sur l’heure pour fixer un rendez-vous.

B: Alors, tant pis. Essayons d’avoir l’occasion de nous retrouver la prochaine fois.

② 가: 기차 출발 시간이 다 돼 가는데 아직 한 사람이 안 왔어요.

나: 할 수 없죠. 모두 기차를 놓칠 수는 없으니 그냥 갑시다.

A: L’heure de départ du train est proche, mais une personne n’est pas encore arrivée.

B: Tant pis. Puisque tout le monde ne peut pas manquer le train, partons sans elle.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

꼭 : « absolument »

필요하다 : « avoir besoin de »

-면 : terminaison connective qui marque une supposition pour se traduire par « si »

내일 : « demain »

과장님 : « chef de service » qui désigne ici le chef du service médical 선민식한테 : particule signifiant « à » comme « à quelqu’un »

보고하다 : « rapporter » ou « informer »

-ㄴ 다음에 : expression qui signifie « après avoir »

보다 : « voir », « regarder » ou « consulter »

보시죠 : combinaison de 보다 avec la terminaison honorifique 시 et la terminaison 죠 qui marque ici l’impératif poli

우울 : « dépression »

증세 : « symptôme »

심하다 : « être grave »

심해서 : composé de 심하다 et de la terminaison -아서 qui indique la cause당장 : « dans l'immédiat »

자살 : « suicide »

을 : particule d’objet direct

하다 : « faire »

▶ 자살을 하다 : « se suicider »

-지도 모르다 : expression qui se traduit par « risquer »

환자 : « malade »

-ㄴ데 : terminaison connective employée pour expliquer une situation

환잔데 : forme contractée de 환자인데

괜찮다 : « être bien » ou « ça va »

말씀드리다 : forme honorifique de 말하다, « parler »

-고 (dans 말씀드리고) : terminaison qui donne le sens de « après avoir »

살아있다 : « être en vie »

-겠 : terminaison employée pour indiquer un fait à venir ou une conjecture

-지만 : terminaison connective qui s’emploie pour admettre ce qui est dit dans la proposition précédente, en ajoutant un fait contraire ou une condition

그럼 : « alors »

수고 : « peine » ou « effort »

▶ Ce mot est aussi utilisé comme une formule d’adieu, par exemple, « Bonne journée », « Bonne soirée » ou « Au revoir ». En y ajoutant le verbe 하다, « faire », on peut dire aussi « 수고해 ». En honorifique, on dit « 수고하세요 ». Cette expression est beaucoup utilisée, mais, strictement parlant, il n’est pas approprié de l’utiliser aux personnes plus âgées. Car le sens original de 수고 est « le fait de souffrir » qui a une connotation négative. Pourtant, on peut l’employer sans problème entre amis ou envers les plus jeunes.