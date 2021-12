SK hynix obtient le dernier feu vert pour racheter la branche NAND d’Intel

ⓒYONHAP News

SK hynix pourra mener à terme son opération d’acquisition de la branche des lecteurs à état solide (SSD) et des plaquettes de mémoire NAND du géant technologique américain Intel. L’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché (SAMR) lui a donné, mercredi, son feu vert. Toutefois, elle a imposé un certain nombre de conditions, dont celle d’interdire à la filiale du groupe SK de fournir un SSD d’expansion à grande vitesse et celui d’attachement AT en série (PCIe) à des prix déraisonnables sur le marché chinois.





Avec cette approbation, le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs a reçu toutes les autorisations nécessaires de la part des autorités chargées de la concurrence de huit nations ou union d’Etats concernées, à savoir les Etats-Unis, l’Union européenne, la Corée du Sud, Taïwan, le Brésil, le Royaume-Uni, Singapour et la Chine. SK hynix effectuera le premier paiement de 7 milliards de dollars de la transaction de 9 milliards de dollars, et Intel lui cèdera son activité de SSD et les avoirs de son usine à Dalian.





Certains se montraient pessimistes sur cette opération en raison de la course à l’hégémonie mondiale dans le secteur des semi-conducteurs ainsi que du conflit politico-commercial exacerbé entre Pékin et Washington. Ils se demandaient si la Chine n’allait pas mettre des bâtons dans les roues, d’autant plus que les USA avaient bloqué le rachat du fabricant sud-coréen de puces Magnachip, coté à la Bourse de New York, par le fonds d’investissement chinois Wise Road Capital, ce pour des motifs de sécurité nationale. Mais, cette fois-ci, chacun y trouvait son compte en plus des efforts redoublés par SK hynix. La Chine verra le nouveau propriétaire de l’usine à Dalian continuer à investir sur son sol. De son côté, Washington s’attend à l’effet de relocalisation, car Intel devrait investir davantage aux Etats-Unis en récupérant son capital de la ville chinoise.





Actuellement numéro deux mondial des puces Dram, SK hynix pourra peser davantage dans l’activité des NAND grâce à l’acquisition de l’unité en question d’Intel. L’année dernière, il a réalisé 70,6 % de son chiffre d’affaires dans les Dram contre 23,4 % dans les NAND. Ce grand déséquilibre l’a rendu particulièrement vulnérable aux fluctuations du prix des premières. Selon TrendForce, le cabinet taïwanais d’études de marché, SK hynix a occupé la troisième place avec 13,5 % des parts du marché mondial sur les NAND au troisième trimestre de cette année. Grâce à ce rachat, il pourra se hisser à la seconde place en totalisant 20 %, derrière Samsung Electronics.