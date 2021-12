Emission spéciale de KBS WORLD Radio : le bilan 2021 de la K-POP

Comme chaque année, KBS WORLD Radio a mené un sondage de fin d’année consacré à la k-pop, et ce du 22 novembre au 6 décembre, sur son site web et son application mobile, réussissant à mobiliser une participation massive des internautes.





L’enquête s’est déroulée en cinq catégories : le meilleur soliste, le meilleur girls band, le meilleur boys band, le ou la meilleur(e) chanteur ou chanteuse et la meilleure chanson.





Près de 1 225 700 personnes issues de 208 pays y ont pris part, soit quasiment le triple par rapport à l’an dernier. Cela témoigne, une fois de plus, de la popularité incroyable de la k-pop à travers le monde.





Tout d’abord, dans la catégorie des meilleurs artistes solo, c’est IU qui prend la tête du classement, devant Wendy de Red Velvet, Rosé et Lisa de Blackpink et Baek-hyun d’EXO.





Ensuite, TWICE et BTS arrivent chacun en tête du top 5, respectivement, des girls band et de celui des boys band. Le groupe féminin de JYP Entertainment se voit également attribué le titre de la chanson de l’année 2021 avec « Alcohol-Free » tandis que le boys band le plus populaire au monde compte à lui seul trois morceaux dans le top 5 : « Butter », « Permission to Dance » et « Dynamite ».





BTS est enfin élu artiste de l’année par les auditeurs de KBS World Radio. Se trouvent ensuite TWICE, aespa, Blackpink et Rosé dans le palmarès des artistes de k-pop les plus adulés en 2021.





*Pour en savoir plus,

https://world.kbs.co.kr/special/survey/kpi_2021/index_result.htm?lang=f