Japon : télévision « léchable » permettant de goûter les plats à distance

Au Japon, une télévision à lécher, qui peut imiter les saveurs des aliments, a été inventée. D’après Reuters, Homei Miyashita, professeur de l’Université Meiji a récemment conçu un prototype de cet appareil baptisé « Taste the TV ». Celui-ci est doté de dix bidons pulvérisant différents arômes sur un film hygiénique.





A en croire l’universitaire, cette télé permettra de former des cuisiniers et des sommeliers à distance, et aux spectateurs de vivre l'expérience de manger dans un restaurant à l'autre bout du monde, tout en restant chez eux. Son prix devrait s’établir à 875 dollars.