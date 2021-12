Inde : les singes tueurs de chiens sont capturés

ⓒ Getty Images Bank

En Inde, deux singes, qui ont massacré au moins 250 chiens, ont été capturés la semaine dernière. D’après le New York Post, dans le village du Lavool situé dans le centre-ouest du pays, les primates avaient jeté les canidés depuis le haut d’un arbre ou d’une maison ces trois derniers mois. Une vengeance après que certains chiens errants ont tué des bébés singes.





Selon un habitant, certains singes ont même attaqué des enfants, mais les riverains n’ont pas souhaité prendre de mesures rigoureuses par peur d’éventuelles représailles. Les autorités forestières ont relâché les bêtes arrêtées dans une jungle aux alentours.





Dans le pays de Gandhi, les singes agressent de plus en plus d’humains à cause de la destruction de leur habitat, mais comme ils sont considérés comme une incarnation du dieu Hanuman, bon nombre d’habitants s’opposent à les abattre.