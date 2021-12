Exposition : « My Very Favorite Picture Book »

Une exposition intitulée « My Very Favorite Picture Book » se tient du 24 décembre au 27 mars de l'année prochaine au Musée Hangaram, situé au sein du Centre d’arts de Séoul.





Cette manifestation est consacrée à des illustrations de livres pour enfants sud-coréens. On y trouvera des extraits des ouvrages qui font rêver aussi bien les plus jeunes que les adultes, comme « Jardin d'enfants Carotte » d’Annyeong Dal, « Histoire de mariage de maman et papa » et « Sagibyung » de Yoon Ji-hoe ou encore « Jeux d’ombres » de Lee Su-zy.





A cette occasion, le duo d’artistes Studio1750 présentera une installation baptisée « Jardin artificiel », qui nourrit la curiosité et l’imagination des visiteurs.





Date : du 24 décembre 2021 au 27 mars 2022

Lieu : Musée Hangaram du Centre d’arts de Séoul