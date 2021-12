Concert de musique de chambre : « Curtain Call »

Un concert de musique de chambre autour de la pianiste Son Yeol-eum aura lieu le 30 décembre à la Salle de concert du Centre d'arts de Séoul.





Comme le titre de l’événement « Curtain Call » le suggère, ce sera l'occasion pour les musiciens de remercier les fans et les mélomanes pour leur soutien, et pour le public de saluer et de féliciter leurs artistes bien aimés.





Médaillée d’argent au concours Tchaïkovski 2011, Son sera entourée sur scène du violoniste Svetlin Roussev, du flûtiste Cho Sung-hyun, du hautboïste Ham Kyeong et du violoncelliste Han Jae-min.





Au programme figurent, entre autres, « Liebestraum » de Franz Liszt, la Sonate pour flûte et hautbois de Wilhelm Friedemann Bach et la Sonate pour violon et piano de César Franck.





Date : le 30 décembre 2021

Lieu : Salle de concert du Centre d'arts de Séoul