Le Musée d'art du Centre culturel Sejong, situé en plein cœur de Séoul, organise, du 31 décembre au 17 avril 2022, une exposition intitulée « Kandinsky, Malevich & l'avant-garde russe ».





L'avant-garde russe est un courant d'art moderne, apparu en Russie à la fin du XIXe siècle. Ce mouvement, caractérisé par l'esprit d'expérimentation et de défi, a exercé son influence dans différents domaines de la vie comme l'architecture et le design, et a atteint son apogée aux alentours de la Révolution de 1917. Pourtant, les œuvres des artistes avant-gardistes russes ont été peu étudiées ou sont restées longtemps méconnues en Occident en raison de la guerre froide.





L’exposition réunit 75 œuvres de 49 artistes, dont les célèbres maîtres comme Vassily Kandinsky et Kazimir Malevich mais aussi des moins connus du public coréen comme Alexandre Rodtchenko et El Lissitzky.





Date : du 31 décembre 2021 au 17 avril 2022

Lieu : Musée d'art du Centre culturel Sejong, à Séoul