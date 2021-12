La comédie musicale « The Lion King » ou « Le Roi Lion » revient en Corée du Sud dans le cadre de sa tournée internationale. Elle sera jouée du 9 janvier au 18 mars 2022 au Théâtre de l’Opéra du Centre d'arts de Séoul.





Inspirée du film éponyme sorti par Disney en 1994, cette pièce a été créée en 1997 à Broadway et a remporté six prix aux Tony Awards l’année suivante, dont celui de la meilleure comédie musicale. Elle a été jouée dans 21 pays et une centaine de villes. Ici, le spectacle, composé d’une équipe internationale, a été présenté pour la première fois en 2018 à Séoul, à Daegu et à Busan.





Cette comédie musicale, connue aussi pour ses chansons écrites par Elton John comme « Can You Feel the Love Tonight ? », raconte les aventures du jeune lion nommé Simba qui, après la mort de son père, le roi Mufasa, accède au trône avec courage malgré les embûches.





Après ses représentations dans la capitale, la troupe du « Le Roi lion » se rendra également au Dream Theater à Busan en avril 2022.





Date : du 9 janvier au 18 mars 2022

Lieu : Théâtre de l’Opéra du Centre d'arts de Séoul