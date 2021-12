DeepFine : un développeur de plateforme de réalité augmentée(RA)

ⓒ deepfine

La technologie de la réalité augmentée consiste à superposer des images numériques sur le monde physique. Au début, elle était simplement considérée comme quelque chose de nouveau et d’amusant. Mais en phase avec la technologie de plus en plus sophistiquée et la combinaison des réseaux sans fil avec l’intelligence artificielle, la RA imprègne désormais la vie des gens.





C’est un peu pareil avec les lunettes intelligentes. Facebook, par exemple, a dévoilé en septembre dernier des lunettes connectées avec caméra, haut-parleurs, microphones, batterie et une mémoire avec lequel il est possible de prendre des photos sans avoir besoin de son smartphone, écouter de la musique sans écouteurs ou encore de répondre à des appels.





Mais pour ce qui est de la réalité augmentée, qui semble encore pour beaucoup quelque chose de vague, elle est déjà appliquée à certains sites industriels via le produit signature de DeepFine, ARON. ARON est une solution basée sur une intelligence artificielle et la RA adaptée aux sites industriels. Ce système peut augmenter l’efficacité du travail en rendant un lieu de travail sans présence physique et télécommandés, car il permet aux utilisateurs de collaborer à distance avec des sites industriels dispersés dans des zones locales ou même à l’étranger.