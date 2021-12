Orientations des politiques économiques du gouvernement pour 2022

ⓒ YONHAP News

Le 20 décembre dernier, le gouvernement a annoncé ses orientations de politique économique pour l’année prochaine. Et pour 2022, ses objectifs sont de surmonter la crise de la pandémie de COVID-19 et de normaliser complètement l’économie. Pour l’exécutif, la dynamique de reprise de cette année devrait se poursuivre jusqu’à l’année prochaine, avec les exportations et les investissements qui vont conserver leur élan à la hausse et la reprise de la demande intérieure. De ce fait, il a prévu que l’économie locale devrait augmenter de 4 % en 2021 et de 3,1 % en 2022.





Mais pour que l’économie nationale progresse l’année prochaine, il est urgent de stimuler la demande intérieure. Et à cette fin, le gouvernement va maintenir sa politique budgétaire expansionniste en 2022. En d’autres termes, il va mettre plus d’argent sur la table pour relancer la demande intérieure et les investissements qui ne se sont pas encore remis du choc de la pandémie.