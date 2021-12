Les solutions des dokkaebis

ⓒ Getty Images Bank

Il était une fois une famille qui comptait deux fils. Le cadet était égoïste et cupide tandis que l’aîné était généreux et gentil. Un jour, un tragique accident emporta la vie de leurs deux parents.

Même avec l’âge, le plus jeune des deux ne changea pas d’un poil.





Le village subit une mauvaise récolte cette année-là et les deux frères n’avaient rien à manger. Un jour, lorsqu’ils se dirigeaient vers un village voisin pour faire l’aumône, ils arrivèrent à un embranchement : le chemin de gauche menait au « village aux toits de tuiles » et celui de droite au « village aux toits de chaume ».

« Eh bien, grand frère, tu ferais mieux d’aller au village aux toits de chaume. Moi, j’irai au village aux toits de tuiles. »

« D’accord. Je te retrouverai plus tard à la maison. »





Le plus âgé des deux arriva enfin au village aux toits de chaume. Il découvrit aussitôt que tout le monde était d’humeur festive. Il rentra chez lui rassasié, avec un gros panier de nourriture offert par les généreux villageois. Quant au cadet qui s’était rendu au village aux toits de tuiles, il rentra à la maison, épuisé de fatigue et mourant de faim.





Quelques jours plus tard, les frères se retrouvèrent à la même bifurcation. Cette fois, le plus jeune alla au village aux toits de chaume, mais le malchanceux ne put rien manger alors que le plus âgé rentra chez lui avec un gros panier plein de nourriture après un bon repas.

Le cadet s’emporta contre son frère qui avait toujours de la chance. Fou furieux, il brandit une branche d’arbre, qui piqua un des yeux de l’aîné.





Borgne, l’aîné se fraya un chemin à tâtons à travers une forêt de bambous. Il repéra une maison vide au milieu des bois et décida d’y passer la nuit. Lorsqu’il était sur le point de s’endormir, il entendit des voix venant de l’extérieur. C’était des dokkaebis. Il se cacha rapidement dans le grenier.

Le jeune homme sortit de sa cachette après avoir vérifié que les gobelins à l’apparence effrayante étaient tous partis.

« Je pourrai donc facilement recouvrer la vue si je me lave les yeux avec l’eau de source de cette montagne. Il suffit d’attraper le mille-pattes vivant sur le toit, à l’aide d’une paire de baguettes en métal, et de le faire frire dans de l’huile de sésame sauvage pour guérir la maladie de la fille unique du seigneur Kim. Et l’arbre à l’entrée de ce village-là est en train de mourir parce qu’un gros lingot d’or bloque ses racines. »





L’aîné retrouva la vue, épousa la fille du seigneur Kim et devint riche grâce aux solutions des dokkaebis. Or, il ne cessa de penser à son jeune frère. Il retourna dans son village natal avec son épouse.

Il trouva le cadet dans un état lamentable. Malgré toutes les infortunes causées par son frère, l’aîné le soigna. Le cadet se repentit et lui demanda pardon.

Ils vécurent heureux, sans oublier leur passé et prenant soin de leurs voisins en difficulté.